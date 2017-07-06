تقارير: 97 مليون جنيه مقابل تعاقد مان يونايتد مع لوكاكو

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق للتعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز نادي إيفرتون، مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (96.98 مليون دولار)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وهز اللاعب الذي انضم إلى إيفرتون بشكل دائم في 2014، الشباك 25 مرة، وصنع 6 أهداف في 37 مباراة بالدوري الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد رفض عقدا جديدا في إيفرتون في مارس، وربطته تقارير من وقتها باحتمال العودة لناديه السابق تشيلسي، وكذلك بالانتقال إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال لوكاكو في يونيو إنه اتخذ بالفعل قرارا بشأن مستقبله، ويبدو أنه في طريق العودة الآن للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو الذي سبق أن لعب تحت قيادته في تشيلسي.