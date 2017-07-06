وزارة العمل توقع 5 مبادرات لمراكز التدريب المهني بقيمة 100ألف يورو

خلال حفل انطلاق مبادرات التعليم والتدريب المهني والتقني المستمر (CVET) في قطاع غزة، وقعت وزارة العمل مع الوكالة البلجيكية للتنمية 5 مبادرات لمراكز التدريب المهني بقيمة 100 ألف يورو.

وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة، ديرك ديبرز ممثل الوكالة البلجيكية للتنمية في فلسطين، م. نصر غنيم مدير الوكالة في الضفة الغربية، أ. حنين أبو نحلة مدير الوكالة في قطاع غزة، وعن وزارة العمل م. محمد ابو حية مدير عام التدريب المهني، م. ماهر أبوريا مدير عام التعاون الدولي والعلاقات العامة، م. منيب أبو غزالة ممثل الاغاثة الاسلامية في فلسطين، د. ماهر الطباع ممثل القطاع الخاص.



ورحب السيد ديبرز بالحضور، معرباً عن سعادته بالشراكة الحقيقة من خلال توقيع هذه المبادرات التي تساهم في تطوير قطاع التدريب والتعليم المهني في فلسطين.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل 18 مبادرة في الضفة و 12 مبادرة في غزة، مؤكداً على اهتمام الوكالة البلجيكية في مخرجات التدريب للمبادرات الحالية CVET، مشيراً أن هناك نقطة انطلاق نحو مبادرات جديدة.



وبدوره، شكر م. أبو حية الوكالة البلجيكية للتنمية، والاغاثة الاسلامية، والتعاون الألماني على جهودهم الكبيرة في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني، موضحاً أن وزارته نفذت 7 مبادرات العام المنصرم ضمن منهجية التدريب في موقع العمل، والتي ساهمت في توفير فرص عمل للمتدربين في سوق العمل، مشيراً إلى أن توقيع المبادرات الجديدة يأتي كمؤشر على التحسن في مستوى مخرجات التدريب بعد اكتساب المتدرب مهارات محدثة.



وفي ختام الحفل تم توقيع المبادرات لتزويد مراكز التدريب المهني في الوزارة بالتخصصات الفنية المختلفة كالطاقة الشمسية والتمديدات الكهربائية، والبلاط، والطوبار وحديد التسليح.