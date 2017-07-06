وزارة العمل توقع 5 مبادرات لمراكز التدريب المهني بقيمة 100ألف يورو

خلال حفل انطلاق مبادرات التعليم والتدريب المهني والتقني المستمر (CVET) في قطاع غزة، وقعت وزارة العمل مع الوكالة البلجيكية للتنمية 5 مبادرات لمراكز التدريب المهني بقيمة 100 ألف يورو.
ورحب السيد ديبرز بالحضور، معرباً عن سعادته بالشراكة الحقيقة من خلال توقيع هذه المبادرات التي تساهم في تطوير قطاع التدريب والتعليم المهني في فلسطين.
وبدوره، شكر م. أبو حية الوكالة البلجيكية للتنمية، والاغاثة الاسلامية، والتعاون الألماني على جهودهم الكبيرة في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني، موضحاً أن وزارته نفذت 7 مبادرات العام المنصرم ضمن منهجية التدريب في موقع العمل، والتي ساهمت في توفير فرص عمل للمتدربين في سوق العمل، مشيراً إلى أن توقيع المبادرات الجديدة يأتي كمؤشر على التحسن في مستوى مخرجات التدريب بعد اكتساب المتدرب مهارات محدثة.
وفي ختام الحفل تم توقيع المبادرات لتزويد مراكز التدريب المهني في الوزارة بالتخصصات الفنية المختلفة كالطاقة الشمسية والتمديدات الكهربائية، والبلاط، والطوبار وحديد التسليح.