بعد خطاب هنية.. ماذا طلبت حكومة الوفاق من حركة حماس؟

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، حركة حماس للاستجابة لمبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام والابتعاد عن الخطاب التضليلي وتزييف الحقائق.

وأدانت الحكومة اليوم على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي حملة التضليل والتزييف التي تقوم بها حركة حماس والتي تحاول عبرها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف رشماوي في تصريح صحفي وصل « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة منه، أن استمرار حالة الانقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع وعدم استجابتها لمبادرة السيد الرئيس وتشكيلها لما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة هو ما يشكل معيق أساسي أمام حكومة الوفاق التي عملت جاهدة طيلة السنوات الماضية وستظل تعمل من أجل كسر الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف رشماوي أن الحكومة تنفق ما يقارب ٤٥٠ مليون شيكل شهرياً في قطاع غزة بينما تقوم حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بفرض الضرائب بشكل غير قانوني على المواطنين الفلسطينيين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ الى خزينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه الأموال« .

وتابع الناطق باسم الحكومة: »هذا بالإضافة الى أن حركة حماس وطيلة سنوات الانقلاب تمارس كل أشكال الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانوني أيضاً، كما أنها تقوم بالاستيلاء على شاحنات الدواء التي تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية وبيعها للمواطنين وتوزيع هذا الدواء على عناصرها كما ان سلطة الأمر الواقع تفرض رسوم على التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة« . وفقاً لقوله

وأضاف رشماوي، أن القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل إنهاء حالة الانقسام، داعياً حركة حماس الى الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس ورؤيته لإنهاء الانقسام ».