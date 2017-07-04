تمديد مهمة بعثتين للاتحاد الأوروبي في فلسطين لمدة عام

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد مهمة كل من مكتب تنسيق الاتحاد لدعم الشرطة الفلسطينية، وبعثة المساعدة الحدودية للاتحاد لمعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني حتى 30 يونيو/ حزيران 2018.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: « إن البعثتين تعتبران جزءًا من جهود الاتحاد الأوسع نطاقًا لدعم بناء الدولة الفلسطينية، ضمن العمل من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين ».

ويتألف مجلس الاتحاد الأوروبي من وزراء من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد حسب القضية المطروحة للنقاش، وهو الجهة الرئيسية لاتخاذ القرار وتنسيق السياسات، ويشارك البرلمان الأوروبي مسؤولية إصدار قوانين الاتحاد الأوروبي.

وخصص الاتحاد الأوروبي 12 مليونًا و372 ألف يورو لدعم أنشطة بعثته لدعم الشرطة الفلسطينية بين يوليو/ تموز الجاري، ويونيو/ حزيران 2018.

ومنذ يناير/ كانون ثان 2006 تساعد هذه البعثة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقبلية في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية، كما تدعم جهود تعزيز أمن الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون.

كما مدد مجلس الاتحاد الأوروبي مهمة بعثة الاتحاد في معبر رفح، حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، لـ« المساهمة في بناء الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، من خلال بناء القدرة الفلسطينية على جميع جوانب إدارة الحدود في رفح »، وفق البيان الأوروبي.

وتحتفظ هذه البعثة بالاستعداد لإعادة الانتشار في معبر رفح، « حالما تسمح الحالة السياسية والأمنية بذلك »، نظرًا لكون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدير قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، منذ عام 2007.

وتبلغ ميزانية هذه البعثة الأوروبية مليون و980 ألف يورو خلال الفترة بين مطلع يوليو/ تموز الجاري، و30 يونيو/ حزيران المقبل.