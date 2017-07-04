الاحتلال يسلم قرارات هدم منازل ثلاثة شهداء بدير أبو مشعل وأسير في سلواد

سلمت قوات الاحتلال « الإسرائيلي » فجر اليوم الثلاثاء، قرارات هدم منازل لعائلات ثلاثة شهداء بقرية دير أبو مشغل شمال شرق رام الله، وعائلة أسير في بلدة سلواد شرقي المدينة.

وقالت مصادر محلية في بلدة دير أبو مشعل أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وسلمت عائلات الشهداء منفذي عملية باب العامود في 16 حزيران/ يونيو الفائت، سلمتهم قرارا بهدم منازلهم.

وفي بلدة سلواد اقتحمت قوة أخرى منزل الأسير مالك أحمد حامد، منفذ عملية الدهس بالقرب من مستوطنة عوفر في 17 نيسان/أبريل الفائت، وسلمتها قرار بهدم منزلها.

وكان الشبان الثلاثة براء ابراهيم صالح، وعادل حسن أحمد عنكوش، وأسامة أحمد عطا (19 عاماً). نفذوا عملية مزدوجة « طعن و إطلاق نار » في باب العامود بالقدس المحتلة قتل خلالها إحدى المجندات، فيما كان حامد نفذ عملية دهس قتل خلالها أحد الجنود وإعتقل على أثرها بعد إصابته.

صور قرارات الهدم:







