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ما حقيقة إغلاق المجال الجوي لمطار « بن غوريون »؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:54 - 03 يوليو 2017
مطار بن غوريون مطار بن غوريون
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أغلقت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين المجال الجوي فوق مطار بن غوريون شرق « تل أبيب » وذلك على خلفية مخاوف من حدث أمني بالمكان.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن الأمن الإسرائيلي أرسل تحذيراً لسلطات المطار بضرورة إغلاق المجال الجوي لمخاوف من وقوع حدث أمني، في حين تحظر الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل حول طبيعة الحدث المذكور.

ويشهد المطار ارتباكاً في جدول إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الحدث الأمني، بينما ذكرت القناة أن الحدث الأمني لم يقع في نهاية المطاف.

ولاحقا ذكرت مصادر إسرائيلية إن إغلاق المطار استمر لمدة 3 ساعات خلال ساعات الظهيرة وثم تم فتح المجال الجوي بشكل طبيعي بعد ذلك.

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