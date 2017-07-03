ألمانيا تحقق أول لقب في التاريخ ببطولة كأس القارات

سطر منتخب ألمانيا اسمه ضمن القائمة الذهبية للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس القارات لكرة القدم، بعدما توج بلقب النسخة العاشرة للمسابقة التي جرت بروسيا، عقب فوزه 1-صفر على نظيره التشيلي في المباراة النهائية للمسابقة يوم الأحد.

وبات المنتخب الألماني سادس فريق يحرز اللقب في تاريخ المسابقة، حيث سبقه منتخبات البرازيل، التي توجت بالبطولة في أربع مناسبات، وفرنسا التي حملت الكأس مرتين، فيما حصلت كل من المكسيك والأرجنتين والدنمارك على لقب وحيد.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن حماس الشباب الألماني تفوق على الخبرة التشيلية في النهاية.

ورغم البداية القوية للمنتخب التشيلي الذي أهدر عددا من الفرص المؤكدة للتسجيل، إلا أن المنتخب الألماني سرعان ما رد بقوة ونجح في هز الشباك عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة 20، من خطأ دفاعي فادح للمنتخب التشيلي، الذي شارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وتقاسم ستيندل صدارة هدافي البطولة مع زميليه ليون جوريتسكا وتيمو فيرنر برصيد ثلاثة أهداف، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.