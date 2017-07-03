العملات: انخفاض الدولار

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.91 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.