العملات: انخفاض الدولار

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.91 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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