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العملات: انخفاض الدولار

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 04:44 - 03 يوليو 2017
دولار دولار
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.48 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.96 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.91 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.

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