برشلونة يراقب نجم يوفنتوس

يراقب نادي برشلونة الإسباني، اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الخط الخلفي بالفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة « سبورت » الإسبانية نقلًا عن « توتو سبورت » الإيطالية أنّ برشلونة تواصل مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع مدافعه بونوتشي (30 عامًا).

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في الاستفادة من خبرة اللاعب والتعاقد معه بعد إعلان رحيل الفرنسي جيرمي ماثيو، مدافع الفريق الكاتالوني، إلى سبورتينغ لشبونة، على سبيل الاختبار لمدة 3 أسابيع قبل تحديد إمكانية انضمامه للنادي البرتغالي من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بونوتشي قد يستمر في تورينو لأسباب عائلية، إذ يخضع طفله للعلاج حاليًا وبدأ يتماثل له، ولن يكون محببًا الرحيل لمدينة جديدة وتغيير الأجواء، ما قد يؤثر سلبًا على ابنه.

بجانب برشلونة، فإن أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وساهم بونوتشي في فوز البيانكونيري بالثنائية المحلية، الدوري الإيطالي والكأس، والوصول للنهائي الثاني بدوري أبطال أوروبا في 3 سنوات لكنه خسر المباراة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4.