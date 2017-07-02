حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في مدينة رام الله طالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وناشطة نسوية وأسير محرر، وسط مواجهات اندلعت خلال عملية الاعتقال.

وكانت قوة احتلالية مكونة من 15 جيب عسكري ودراجات نارية، اقتحمت منزل النائب جرار بشارع الأرسال برام الله وقامت باعتقالها، وسط مواجهات اندلعت في محيط المنزل وعلى الشارع الرئيسي استخدمت خلالها قوات الاحتلال القنابل الغاز.

وفي منطقة برام الله التحتا، اقتحمت قوة احتلالية منزل الأسير المحرر أيهاب مسعود بالقرب من مبنى السرية واعتقلته، وسط اندلاع مواجهات في محيط المنزل حيث تصدى الشبان للجيبات ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.

فيما اقتحمت قوة أخرى منزل الناشطة النسوية ورئيسة أتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافيين في منطقة بيتونيا غربي رام الله واعتقلتها.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن النائب جرار قبل عام، حزيران /يونيو 2016، بعد اعتقال دائم 15 شهرا، فيما أفرج عن الأسير مسعود في شباط /فبراير الفائت بعد اعتقال دام 12 عاما.