العلاج في الخارج: وصول 100 تحويلة للعلاج

أعلنت دائرة العلاج بالخارج في غزة عن وصول 100 تحويلة طبية للعلاج منها 28 تحويلة للمستشفيات « الإسرائيلية » وباقي التحويلات لمستشفيات القدس والضفة الغربية وتحويلات داخلية لغزة.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم الاتصال على أصحاب التحويلات يوم غدٍ السبت لتسليمهم التحويلات حسب النظام المعمول به في دائرة العلاج بالخارج.

يشار، إلى حالة من السخط الشديد انتابت المرضى وعائلاتهم بسبب تأخر صدور التحويلات الطبية، خاصة من يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان، والذي يمثل العلاج في الخارج آملاً في بقائهم على قيد الحياة نظراً لعدم وجود إمكانات لمعالجتهم في القطاع.