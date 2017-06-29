الطقس: الحرارة تواصل الارتفاع و6 درجات إضافية السبت

يكون الجو اليوم الخميس حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً الجمعة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.