مشعل: يراد لغزة أن تركع

ثمّْن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق خالد مشعل دور قطر الكبير في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، آملاً أن تعود اللحمة الخليجية لسابق عهدها وقوتها، وأن يتم نزع فتيل الفرقة بين الأشقاء.

وأكد مشعل في لقاء نظمته حركة حماس في النصيرات وسط قطاع غزة، أن وحدة الصف العربي والخليجي من مصلحة حماس، حتى تقوم الأمة العربية بدورها المطلوب في قضيتها المركزية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أشار مشعل إلى صعوبة الوضع الذي يعيشه أهل قطاع غزة، قائلًا: « يراد لغزة أن تركع وأن تدفع ثمن حصارها بتخليها عن شخصيتها الاعتبارية وسلخها عن المقاومة والثوابت، ونحن على ثقة بأنكم ستكسرون الحصار دون أي تنازل من قيمكم ومبادئكم ».

وشدد مشعل على أن حماس قدمت نموذجا رائعا في مواجهة الحصار والوعي السياسي، وتجسد ذلك في وثيقتها السياسية، مبينًا أن حماس خلال مسيرتها معادلة سحرية في الثبات والمرونة، وهذا هو المنهج الذي تعتز به حماس.

ونوه إلى أن حركة حماس ستبقى قوية حتى في ظل هذه الأزمات المتتابعة على المناطق العربية، قائلاً "حماس خلقت في ظل الأزمات وروضتها وتجاوزتها بحنكة سياسية عالية.

وتعد تصريحات مشعل هذه أول تصريح إعلامي لمشعل بعد انتهاء ولايته كرئيس للمكتب السياسي وتولي إسماعيل هنية رئاسة المكتب، وأول تصريح بعد احتدام الأزمة الخليجية بين قطر وعدد من الدول العربية.