إنقاذ أكثر من 8000 مهاجر خلال 48 ساعة في المتوسط

أبلغ خفر السواحل الثلاثاء، انهم أنقذوا اكثر من 8000 مهاجر خلال 48 ساعة قبالة ليبيا في البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس: « انقذنا الاثنين حوالى 5000 شخص كانوا يستقلون أربعة مراكب كبيرة ومركبا صغيرا و18 قاربا مطاطيا ».

واوضح ان عددا كبيرا من سفن خفر السواحل والبحرية المشاركة اجراءات وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الأوروبية ومنظمات غير حكومية، شاركت في تلك العمليات.

وفي مدريد، اعلن الحرس المدني الاسباني الثلاثاء ان إحدى سفنه « أنقذت 133 شخصا كانوا على متن قارب برمائي، على بعد حوالى 23 كلم من سواحل ليبيا ».

ومن بين الذين أنقذوا، 93 رجلا و17 قاصرا وطفلان و23 امرأة منهم 7 حوامل، كما أضاف المصدر نفسه.

واوضح الحرس المدني الاسباني ان الطاقم الاسباني كان يسعى الى مساعدة قاربين برمائيين آخرين، وقد طلب منه تقديم المساعدة الى ثلاثة قوارب اخرى، مشيرا الى ان السفينة كانت تنوي « نقل 1300 مهاجر، أي أقصى قدرتها ».

وأعلن خفر السواحل أنهم أنقذوا الأحد أكثر من 3300 مهاجر في المتوسط خلال 31 عملية، وانتشلوا جثتين.

وتشجع الأحوال الجوية الجيدة عمليات المغادرة الكثيفة للمهاجرين التي تعقد عمليات الاغاثة، وعلى إثر انقاذ حوالى 8300 شخص خلال 48 ساعة، حطم الرقم القياسي الذي سجل في 29 آب/اغسطس 2016 لدى انقاذ حوالى 7000 شخص خلال 24 ساعة.

وتفيد أرقام وزارة الداخلية الايطالية، ان أكثر من 73 ألف مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ بداية السنة، أي بزيادة 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وتؤكد المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين ان 2005 أشخاص لقوا مصرعهم او اعتبروا في عداد المفقودين منذ بداية السنة، لدى محاولتهم عبور المتوسط.