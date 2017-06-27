مصدر في حماس ينفي وجود مفاوضات لتبادل الأسرى مع « إسرائيل »

نفى مصدر قيادي في حركة « حماس »، وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال « الإسرائيلي » بشأن تبادل الأسرى.

وأكد المصدر، لوكالة « قدس برس »، وطلب الاحتفاظ باسمه، أن كل ما يُشاع عن انطلاق مفاوضات غير مباشرة بشأن تبادل الأسرى لا أساس له من الصحة« .

وقال: »موقف حماس واضح منذ نهاية عدوان الاحتلال على غزة، لن نبدأ أي حديث عن تبادل الأسرى، قبل أن يفرج الاحتلال عن 54 أسيرا من ضمن صفقة الأحرار، غدر بهم وأعاد اعتقالهم، قبل ذلك لن يكون هناك أي حوار لا مباشر ولا غير مباشر« ، على حد تعبيره.

وكانت القناة الأولى »الإسرائيلية« ذكرت في خبر لها أمس الاثنين، أن »محادثات بين « إسرائيل » وحركة حماس بدأت عبر طرف ثالث (لم تسمه) بشأن تبادل الأسرى.

وتشير مصادر مطلعة إلى أنه وخلال الحرب « الإسرائيلية » الأخيرة على غزة في العام 2014 تمكنت حركة « حماس » من أسر عدد من الإسرائيليين، بينهم جنديان من غير الواضح إذا ما كانا على قيد الحياة أم لا.

ومنذ ذلك الحين رفضت « حماس » الإفصاح عن أي معلومات عن الإسرائيليين قبل إفراج « إسرائيل » عن عشرات الفلسطينيين الذين أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة العام 2011.

يذكر أن الوساطة المصرية أدت عام 2011 إلى صفقة تبادل الجندي « الإسرائيلي » جلعاد شاليط بأكثر من 1000 معتقل فلسطيني.