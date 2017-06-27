حماس تحذر « إسرائيل »

حذرت حركة « حماس » الليلة الماضية، الاحتلال من التمادي في استهداف مواقع المقاومة الفلسطينية والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان وصل فسطين اليوم نسخة عنه،: إن زعم الاحتلال « الإسرائيلي » إطلاق صاروخ من قطاع غزة وإصدار بيان باسم « داعش » لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة لعبة « إسرائيلية » خطيرة ومكشوفة.

وأكدت أن الاحتلال « الإسرائيلي » يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير المحسوبة العواقب.

وكانت طائرات الاحتلال أغارت الليلة الماضية، على عدة أهداف في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بزعم سقوط صاروخ في تجمع مستوطنات « شاعر هنيغيف » أطلق من قطاع غزة.