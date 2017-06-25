برشلونة يضع عينه على لاعب أتلتيكو مدريد

وضع نادي برشلونة الإسباني ساؤول نيجويز، لاعب أتلتيكو مدريد، خيارًا لحل مشاكل خط الوسط حال فشل التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة « موندو ديبورتيفو » الإسبانية أنّ برشلونة وضع بندًا في عقد بيع ديفيد فيا للروخي بلانكوس في 2013، يعطيه الأولوية للتعاقد مع ساؤول، كما أنّ باريس سان جيرمان الفرنسي، يطارد اللاعب الذي ينتهي عقده في 2021، بشرط جزائي يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد تواصل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال ساؤول، لتمديد عقد اللاعب حتى 2022 أو 2024 كما تحدثوا مع كوكي أيضًا بشأن التمديد، خاصةً مع ظهور اللاعب بصورة ملفتة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ووصوله لنصف النهائي ليواجه منتخب إيطاليا.

ومنع الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » أتلتيكو مدريد من التعاقدات خلال الصيف الجاري، بسبب التوقيع مع لاعبين تحت 18 عامًا، إلا أنّه لديه الحق في دخول سوق الانتقالات خلال يناير/كانون الثاني المقبل مما يجعله يتمسك بصورة أكبر بلاعبيه.