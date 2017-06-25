المسلمون يحتفلون بالعيد باستثناء عُمان والمغرب

أعلِن في معظم الدول العربية والإسلامية أمس السبت ثبوتُ رؤية هلال شهر شوال، وأن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الأحد هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت الهيئات الشرعية في كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت ثبوت رؤية هلال العيد، لكن الرؤية تعذرت في سلطنة عُمان والمملكة المغربية وبذلك يكون يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر فيهما.

بدورها أعلنت كل من مصر والسودان والحكومة اليمنية ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأحد هو أول أيام العيد فيها. وصدر إعلان مماثل عن دار الفتوى في لبنان، ومفتي الديار الفلسطينية، ومفتي عام ليبيا والقاضي الشرعي الأول في دمشق.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن الأحد هو أول أيام العيد في البلاد، وكذلك أعلن مفتي عام الأردن ومفتي الجمهورية في تونس ولجنة الأهلة في الجزائر.

كما يُحتفَل الأحد بعيد الفطر في إندونيسيا وماليزيا وتركيا.

ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب « تحياته الحارة » للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر، في وقت رفضت إدارته الاحتفال بهذا العيد، مخالفة بذلك تقليدا سنويا دأبت عليه معظم الإدارات خلال العقدين الماضيين.

وفي ألمانيا هنأ وزير الخارجية زاغمار غابرييل المسلمين في بلاده والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتمنى أن يكون العيد خيرا للجميع ووسيلة لتحقيق السلام والتسامح بين المسلمين ومعتنقي بقية الأديان.

كما أرسل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تهنئة « لمن يحتفلون بعيد الفطر حول العالم، فهذه الأيام تمثل فرصة لإظهار التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة ».