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قرقاش: تسريب « المطالب » مراهقة قطرية لإفشال الوساطة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:27 - 23 يونيو 2017
قرقاش قرقاش
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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر سربت المطالب الخليجية، وهذا يعبر عن عمق الأزمة، قائلاً إن « تسريب المطالب يسعى لإفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة. كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية ».

وكتب قرقاش على تويتر أن « عودة قطر للمظلة الخليجية مشروطة »، مشيراً إلى أن « هناك أزمة فقدان ثقة حقيقية مع الدوحة ».

وأضاف: « قطر تلعب دور »حصان طروادة« في الخليج، وهذا يحب أن يتوقف »، معتبراً أن حل الأزمة ليس في طهران أو بيروت أو عواصم الغرب.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن « سنوات تآمر قطر لها ثمن، والعودة للجيران لها ثمن أيضاً ».

وتابع: « قطر تقدم تمويلاً ومنصة إعلامية وغطاءً سياسياً لأجندة التطرف ».

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