النائب محمد حلان يصل القاهرة لبحث ملفات تتعلق بقطاع غزة

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي قادما بطائرة خاصة من أبوظبي في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة أن دحلان سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية والفلسطينية لاستعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة الأوضاع في قطاع غزة، على ضوء اللقاء الذى تم خلال يونيو الجاري بينه وبين وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بحضور بعض المسؤولين المصريين والذى تناول ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني والقضايا المشتركة والملفات الخلافية وإنجاز ملف المصالحة المجتمعية وبحث إدارة ملف معبر رفح البرى .