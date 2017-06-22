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آمال أستراليا والكاميرون تتضاءل للتأهل لنصف نهائي كأس القارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:56 - 22 يونيو 2017
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تضاءلت آمال المنتخبان الكاميروني والأسترالي في التمكن من التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم للقارات لكرة القدم المقامة حاليًا بروسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة بالتعادل بهدف لكل منهما.

تقدم المنتخب الكاميروني بهدف أندري فرانك زامبو أنغويسا في الدقيقة 45، وعادل النتيجة المنتخب الأسترالي عن طريق مارك ميليغان من ضربة جزاء في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، احتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن الكاميرون، وتتصدر تشيلي المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا.

وتقام في وقت لاحق اليوم، مباراة بنفس الجولة للمجموعة، تجمع منتخبي ألمانيا وتشيلي.

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