« إسرائيل » تشتكي حزب الله لمجلس الأمن الدولي

سلم السفير « الإسرائيلي » لدى الامم المتحدة « داني دنون » مجلس الامن الدولي معلومات استخبارية اتهم فيها حزب الله اللبناني بنشر شبكة مواقع رصد ورقابة على طول الحدود الشمالية تحت ستار منظمة « Green Without Borders » التي مولت ايضا تكاليف بناء هذه المواقع حسب الادعاء « الإسرائيلي ».

واعتبرت « إسرائيل » في الرسالة التي وجهها سفيرها مواقع الرصد المذكورة خرقا خطيرا لقرارات مجلس الامن الدولي وطالب الامم المتحدة بالعمل على تفكيكها وفقا لما كشفه اليوم الخميس موقع « يديعوت احرونوت ».

وساق السفير « الإسرائيلي » في رسالته التي سلمها للدول الأعضاء في مجلس الأمن ما حدث في أبريل الماضي حين منع سكان لبنانيون قوات « اليونفيل » من دخول موقع مراقبة يرفع علم « Green Without Borders » كمثال على صحة المعلومات التي أوردها.

وأرفق السفير « الإسرائيلي » مع رسالته صورا للمواقع المذكورة وخرائط مفصلة تحدد مكانها بالضبط.

« هذه القرائن والأدلة تثبت ان حزب الله لا زال يعمل على طول الخط الازرق مستترا بمنظمات مدنية خارقا بذلك وبشكل خطير قرارات مجلس الامن الدولي رقم 1701و 1559 » قال السفير « الإسرائيلي » في رسالته.

وأضاف « يواصل حزب الله تعزيز قدراته في جنوب لبنان مهددا استقرار المنطقة لهذا يمنع على المجتمع الدولي تجاهل هذه التهديدات والتغاضي عنها ويجب على الدول الاعضاء في المجلس ان تهتم بالموضوع وان تطالب الحكومة اللبنانية بتفكيك نقاط المراقبة هذه فورا ».