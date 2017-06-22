تحسن على جدول الكهرباء مساءً وشاحنات وقود جديدة اليوم عبر معبر رفح

أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الخميس، أن تحسناً سيطرأ على التيار الكهربائي في قطاع غزة منذ مساء اليوم، وذلك في أعقاب وصول شاحنات الوقود المصري.

وأوضح محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في تصريح خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن المواطنين سيشعرون منذ ساعات مساء اليوم بتحسن على جدول الكهرباء، دون تحديد ساعات الوصل، وذلك بعد وصول شاحنات الوقود المصري.

وبخصوص استمرار تقليص الكهرباء « الإسرائيلية » المغذية لقطاع غزة، قال ثابت: إن وصول شاحنات الوقود المصري سيعوض النقص في هذه الكهرباء.

من جهته، أكد مدير معبر رفح هشام عدوان، أنه سيتم البدء بإدخال السولار المصري لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي، بعد الساعة الثانية من مساء اليوم.

وأوضح عدوان، أنه سيتم إدخال 11 شاحنة اليوم، تحمل 600 ألف لتر سولار، علماً أنه تم إدخال 22 شاحنة أمس.

وكان الوقود المصري الخاص لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة وصل قطاع غزة أمس.

يذكر، أن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أشار في تصريحات سابقة إلى أن هنالك تجاوبًا عالي المستوى من مصر لإمكانية تخفيف أزمات قطاع غزة، مؤكدًا أن علاقة الحركة مع القاهرة « ذاهبة نحو التطور والاستقرار »، منوهاً إلى أن حركته بحثت مع الجانب المصري إمكانية شراء الوقود لمحطة الكهرباء، معربا عن أمله في تحقيق ذلك.