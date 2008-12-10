سفيرة إسرائيلية تنصح أوباما بترك المفاوضات للأطراف المعنية

فلسطين اليوم - وكالات

وجهت جابرييلا شاليف سفيرة اسرائيل لدى الأمم المتحدة نصيحة للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما ليعمل بها عند توليه مهام منصبه الجديد في العشرين من شهر يناير المقبل.

وقالت شاليف، وهي أول سيدة تمثل اسرائيل في الأمم المتحدة، "أنصح أوباما بأن يترك المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية للأطراف المعنية".

ونقلت صحيفة"هآرتس" فى تقرير بثته على موقعها الالكترونى مساء الاثنين عن شاليف قولها فى تصريحات للصحفيين "إن اوباما سيكون لديه فى مستهل توليه مهام الرئاسة الكثير من القضايا التى يتعين التعامل معها داخل الولايات المتحدة التى تعد الأهم بالمقارنة بمنطقة الشرق الأوسط "، وبررت هذا التوجه بأنه من المتعين على الأطراف التعامل مع مشاكلها الداخلية دون اى ضغوط ولا حتى من جانب الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة لأنه من المتعين ان تقتصر المفاوضات على المستوى الثنائى بين الطرفين فقط، مؤكدة ان هذا هو موقف اسرائيل.