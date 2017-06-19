الذهب يلامس أدنى مستوياته

تراجع الذهب، اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته في نحو 4 أسابيع مع استمرار قوة الدولار، بينما تترقب السوق تصريحات من مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعد بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1249.61 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن 1248.63 دولار وهو أقل سعر له منذ 24 مايو.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 0.4 في المئة، إلى 1251 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.8 في المئة في المعاملات الفورية، إلى 867.20 دولار بينما نزل البلاتين 0.5 في المئة إلى 921.95 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.57 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق من المعاملات 16.57 دولار، وهو أضعف سعر لها منذ 19 مايو.