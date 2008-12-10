« هنية » للمتضامنين الأجانب : المجتمع الدولي يمارس جرما بصمته على الجرائم الاسرائيلية في غزة

فلسطين اليوم – غزة

استقبل "إسماعيل هنية" رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة غزة مساء اليوم امس الوفد الدولي من المتضامنين الاجانب الذي وصل على متن السفينة التي جاءت الى قطاع غزة ظهر اليوم في اطار الجهود المبذولة من أجل كسر وانهاء الحصار عن قطاع غزة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها مجموعة غزة الحرة من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وكسر الحصار مشيدا ايضا بوصول هذا الوفد وتحديه للحصار الاسرائيلي الظالم.

وثمن رئيس الوزراء خلال ترحيبه بالوفد الضيف بجهود الدول العربية التي أرسلت سفنها لكسر حصار غزة مشددا على ضرورة وصول هذه السفن الى القطاع وعدم قانونية او شرعية منع الاحتلال لها بالوصول مشيرا الى أن القطاع بحاجة الى مثل هذه الخطوات الهامة.

واتهم رئيس الوزراء الاحتلال بالقيام بأبشع انواع الظلم بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع معتبرا أن المجتمع الدولي يمارس جرما أيضا بصمته على الجرائم الاسرائيلية ودعا الى ضرورة التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لرفع هذا الظلم عن شعبنا.

وأكد الوفد الضيف لرئيس الوزراء ان الحضور الى غزة في ظل اشتداد الحصار انما يعكس رسالة واضحة الى الجميع ان غزة لن تكون وحدها في مواجهة الحصار وان هناك من يقف الى جانب ويساعدها.

وأوضح اعضاء الوفد لرئيس الوزراء انهم سيزوروا مناطق مختلفة من القطاع للاطلاع على حجم المعاناة التي يقدرونها ويشددون على ضرورة انهائها وبسرعة وان يتوقف الاحتلال على التعامل مع قطاع غزة كسجن كبير.