وفاة طفل في حريق منزل بمخيم قلنديا شمال القدس

وأفاد الدفاع المدني، في بيان صحفي، بأن طواقمه هرعت الى المكان، فور تلقيها البلاغ عن وجود حريق منزل في المخيم، وعند وصولهم تبين أن الحريق نشب في غرفة نوم الأطفال، ما أدى إلى إصابة طفل « عام واحد » بحالة حروق حرجة، تم نقله من قبل الأهالي للمستشفى، قبل وصول طواقم الدفاع المدني، في حين أعلنت المصادر الطبية في المستشفى عن وفاته.

وأشار إلى أنه تم محاصرة النيران، وإخمادها، والحد من امتدادها، وحماية باقي أجزاء، وممتلكات المنزل، وحصر الضرر في غرفة النوم، وموقع الحريق.

من جهته، أكد مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة المقدم يزن يوسف عمر ضرورة الاتصال السريع، والفوري، والتبليغ عن الحوادث على أرقام الطوارئ المجاني 102، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات، وتوعيتهم بحسن التصرف، والسلوك السليم، للتعامل مع الحالات الطارئة، وتمكن الطواقم من الوصول إلى مكان الحدث، الذي بدوره يقلل من حجم الخسائر البشرية أو المادية، ومراعاة الإنتباه للأطفال، وتجنب عبثهم بمسببات الحرائق، وتركها في متناول أيديهم، حرصا على سلامتهم، وحماية ممتلكاتهم.