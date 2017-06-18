إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال زوجة أسير في دير أبو مشعل

أصيب، اليوم الأحد، شابان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات اندلعت بعد اقتحام قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية لـ« وفا »، إن شابا أصيب بالرصاص الحي « التوتو » في قدمه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، ونقلا إلى مجمع رام الله الطبي، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الأسير صالح سليمان أبو نبهان المحكوم بالسجن عشرين عاما، واستولت على مصاغها الذهبي، بعد دهم منزلها، وتفتيشه.

يذكر أن الاحتلال يواصل حصاره لقرية دير أبو مشعل لليوم الثالث على التوالي، بعد استشهاد 3 شبان من القرية في مدينة القدس، مساء الجمعة الماضية.