« دعم الصحفيين » تدعو « النائب العام الفلسطيني » للتراجع عن قرار الحجب

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن قرار النائب العام الفلسطيني في رام الله بحجب 12 موقعا فلسطينيا من يعد انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل « فلسطين اليوم » نسخة منه، إننا ننظر بخطورة إلى قرار النائب العام في رام الله والذي بمقتضاه سيتم حجب مواقع اعلامية : موقع وكالة « شهاب للأنباء » و « المركز الفلسطيني للإعلام » و « صوت فتح الإخباري » وموقع « صحفية فلسطين » و« فلسطين الان » و« أمامه » و« كرامة برس » و« شفا نيوز » و« فلسطين برس » و« أجناد » و« فتح ميديا » و« فراس برس » يندرج ضمن الخلافات السياسية وقمع للحريات الصحفية.

ودعت اللجنة الجهات الرسمية الفلسطينية إلى التراجع عن هذه الاجراءات التي تصادر حق المواطن في الحصول على المعلومة كما نص عليه كل القانون الأساس الفلسطيني الذي يحمي هذا الحق، وأكدت اللجنة على ضرورة رفع الحجب عن جميع المواقع التي طالها هذا الإجراء.