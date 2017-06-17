خبر سيء لمحبي شيكولاتة « غلاكسي »

أعلنت شركة مارس لصناعة الشيكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل غلاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق « لاحتمال احتوائها على جرثومة السالمونيلا ».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي »، اليوم السبت 10 يونيو/حزيران 2017 أن الشركة حذّرت من أن المنتجات المطروحة للبيع في بريطانيا وأيرلندا « يجب عدم تناولها ».

وأوضحت أن قرار السحب جاء بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة. وقالت الشركة: « نعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع ».

وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشيكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فوراً.

وصُنّعت منتجات الشيكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو بمقاطعة باركشير غربي لندن. وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ« إعادتها وتلقي ما دفعوه ».

« السالمونيلا » عبارة عن جرثومة عضوية منتشرة في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، تنتقل العدوى بها عن طريق الفم، من خلال تناول أغذية، أو مياه ملوثة بالجرثومة، وتستطيع السالمونيلا تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.

ومن أعراض الجرثومة، تلوث في الجهاز الهضمي يظهر كإسهال، وقد يكون دموياً أحياناً مصحوباً بشكل عام بارتفاع درجة حرارة الجسم، ومصاحب لغثيان وقيء، ويكمن الخطر الأساسي في نقص السوائل وقلة التبول، وجفاف في الجلد، وفي اللسان وفي الأغشية المخاطية، وأحياناً تنتشر الجرثومة وتصل إلى مجرى الدم فتسبب تلوثاً عاماً، يسمى تعفن الدم.