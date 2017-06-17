ماذا يحدث لجسمك عندما تعصر ليمونة على فروة الرأس



الليمون من الثمار التي ارتبط وجودها بمعالجة الأمراض وتقوية المناعة في جسم الإنسان ويكثر التوعية بأهمية الليمون وفوائده الكبيرة لجسم الإنسان في ورشات العمل الصحية والندوات التوعوية الطبية لكن هل تقتصر فوائد الليمون على المجال الذي عرفه عنه الجميع وهو معالجة مشاكل الانفلونزا والسعال والرشح وتقوية المناعة عند الإنسان هذا ما ستعرفه اليوم.

وفوائد الليمون تتعدى تلك المجالات التي طرحناها وهي كثيرة.

وقد تحدثنا عن قيمة الليمون في محاربة السمنة في الجسم وقيمة الليمون وقشوره واستخداماته في مجال تنظيف الأواني التي علقت بها بقع صعبة الإزالة وكل هذا لم يحد فوائد الليمون بل إن فوائد الليمون تعدت تلك الحدود جميعها.

وسنطرح عليكم في هذه المقالة مجال جديد لليمون وفوائده في مجال تغذية الشعر وتقويته وزيادة لمعانه وصحته من خلال ماسك الليمون، ومتطلبات هذه الوصفة سهلة ومتوفرة في معظم المنازل

مكونات الوصفة :

الليمون وهو العنصر الأهم لما له من تأثير هام في مجال اغلاق مسمات فروة الرأس.

ثم أحضر قليل من زيت جوز الهند لأهميته التي تجعل الشعر أكثر نعومة ورطوبة

وأحضر العسل لكونه يدخل في الوصفة كماسك خاص لأنواع الشعر الجافة أو الهشة ويمنح الشعر لمعان خاص

وأحضر زيت الزيتون وخل التفاح وجميع العناصر والمكونات السابقة المذكورة لها أهمية كبيرة في مجال تغذية الشعر ومحاربة مشاكل فروة الرأس المتنوعة كالقمل وتساقط الشعر والقشرة وضعف الشعر

والآن سنتحدث عن ماسك البيض والليمون

فقيمة البيض الغذائية واسعة فهو غني بالكثير من الفيتامينات والبروتين والأحماض والبوتاسيوم وجميعها هامة ومغذية ومفيدة للشعر في مجالات متعددة ولتنفيذ هذه الوصفة بدقة أحضر بيضة واحدة وكأس واحد من الحليب ثم أحضر نصف ليمونة وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقبعة للرأس يفضل أن تكون بلاستيكة النوع .

الآن نشرح لك عزيزي القارئ طريقة تنفيذ هذه الوصفة.

أولا قم بفصل بياض البيض عن صفاره حيث ينصح أطباء التجميل بمنح الشعر الدهني بياض البيض بينما الشعر الجاف يقدم له في الوصفة صفار البيض والشعر العادي تقدم البيضة كاملة بيياضها وصفارها وبحسب نوع شعرك عزيزي القارئ ضع الجزء الذي ستستخدمه في وعاء بلاستيكي مغسول جيداً ونظيف.

ثانيا بعض وضع جزء البيض المناسب لنوع شعرك قم بخفق هذا الجزء بشكل جيد بالخفاق الكهربائي فإن لم يتوفر فخفقه باليد.

ثالثا بعد الانتهاء من الخفق يضاف الحليب وزيت الزيتون وهما ذات فوائد هامة للشعر والرأس.

رابعا يضاف بعد ذلك عصير الليمون وهو ذو تأثير سحري للشعر وفروة الرأس لدوره البارز في إغلاق المسام.

خامساً بعد الانتهاء من اعداد هذه التركيبة الخاصة للشعر قومي بتدليك هذا الخليط على الشعر والفروة بشكل جيد واعملي على ضرورة تغلغله إلى الجذور والأطراف ثم اتركيه مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشر دقيقة ويفضل ارتداء القبعة الخاص بك.

أخيراً بعد الانتهاء من تنفيذ الوصفة ينصح بغسل الشعر بالماء الدافئ لضرورة ضمان التخلص من آثار البيض ورائحته ثم يغسل الشعر بالشامبو بشكل جيد واحرصي اثناء غسل الشعر ألا تستخدمي الماء الساخن للغاية استخدمي نوع شاميو أثناء الحمام قوي الرائحة والتصنيع لضمان زوال رائحة البيض وينصح بعدم المبالغة في وضع كميات عصير الليمون نفذي هذه الوصفة مرة كل شهر عند الحاجة وستلاحظي النتائج المرضية