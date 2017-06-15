الحكومة تنفي إنهاء مهام مكتب الفريق الوطني لإعمار غزة

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إنهاء مهام مكتب الفريق الوطني لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأكد المحمود في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مكتب الفريق الوطني للإعمار يقوم بمهامه كالمعتاد ولم تطرأ أية تغييرات تذكر على عمله.

وقال: إن مكتب الفريق الوطني قدم إنجازات كبيرة في قطاع غزة وتقدم بشكل لافت على صعيد إعمار بيوت المواطنين التي تضررت خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة، فقد تم تأمين أموال لإعمار أكثر من 90% من بيوت المواطنين التي لحقها الضرر الكبير والتي لا تصلح للسكن، كما تم تأمين تمويل أكثر من 60% من البيوت المتضررة جزئيا، إضافة الى مشاريع إزالة الركام والعمل الحثيث في مجالات الطاقة والصحة والزراعة وكل ذلك تم نشر بياناته وتطورات العمل فيه والإنجازات التي تم تحقيقها على كافة الصعد المتصلة بإعمار قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي أن كافة بيانات الإعمار موجودة ومتاحة لمن يريد الاطلاع، ومعظمها نشر في وسائل الإعلام المختلفة.