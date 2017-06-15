تفاصيل انتحار أحد كبار تجار المخدرات في خانيونس

انتحر أحد كبار تجار المخدرات ظهر اليوم الخميس، بعد أن أطلق النار على نفسه خلال مداهمة قوة أمنية لأحد المنازل في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي: وردتنا إشارة بوجود عدد من كبار المطلوبين للأجهزة الأمنية داخل أحد البيوت بمحافظة خانيونس، حيث توجهت قوة أمنية لاعتقالهم« .

وأضاف: »فور وصول القوة للمنزل بادر المطلوبون بإطلاق النار تجاهها، وتم على إثر ذلك محاصرة المكان حيث سلّم أحدهم نفسه« .

وتابع: »بعد دخول المنزل وُجد أحد المطلوبين منتحراً وهو (ع. ع) 39 عاماً، بعد أن أطلق النار على نفسه"، لافتاً إلى أنه أحد أكبر تجار المخدرات ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ قرابة عام.

ولفت البطنيجي إلى أنه خلال تفتيش المكان تم اعتقال مطلوب ثالث، وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم وهي 100 فرش حشيش و20 ألف حبة مخدرة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الأجهزة المختصة تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلَيْن والكمية المضبوطة.