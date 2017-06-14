« اسرائيل » توسع أراضي قلقيلية بـ 2500 دونم

كشفت القناة الثانية العبرية بأن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو صادقت قبل شهرين على مضاغفة أراضي مدينة قلقيلية، ومنح قلقيلية 2500 دونم تتسع لبناء 14 الف وحدة سكينة في المنطقة المصنفة (سي).

وقالت مصادر أمنية بأن القرار اتخذ وفقا لسياسية وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، وهي الخطة المعروفة العصا والجزرة، حيث تشهد قلقيلية هدوءا نسبياً.

وحسب المصادر الأمنية، فإن منح الأراضي لقلقيلية يهدف لحل مشكلة الإسكان لسكان المدينة.

وقد اثار القرار غضب المستوطنين الذين اتهموا نتنياهو بأنه لم يعلمهم بتلك الخطة.

اما مكتب نتنياهو فرد قائلا: « الحديث يدور عن خطة قديمة صادق عليها المجلس الامني المصغر، وفي نفس الوقت تمت المصادقة على بناء 10 الاف وحدة سكنية للمستوطنين في الضفه الغربية ».