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أمين عام الأمم المتحدة يرد على نتنياهو: سنبقى ندعم الأنروا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:23 - 12 يونيو 2017
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في اعقاب انتقاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  والمندوبة الامريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، و التي اتهما فيها وكالة الغوث  بالعمل ضد « اسرائيل »،  دافعت الأمم المتحدة مساء اليوم الاثنين عن وكالة الغوث الانروا.

  وجاء في بيان للامين العام للأمم المتحدة انتونيو غوترش: « نحن قلقون من الأنباء الاخيرة  التي تنتقد وكالة الغوث الانروا ».

 وقال الناطق باسم الامين العام  فرحان حق "  ان الامين العام للامم المتحدة غوترش يؤيد ويدعم وكالة الغوث، ويقدر عملها  لتقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط، كما يدعو الامين العام جميع الدول لدعم الانروا لكي توفي بالتزاماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

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