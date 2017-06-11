التجمع الإعلامي يطالب الأجهزة الأمنية بالافراج عن الصحفي « جرادة »

استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة، الزميل الصحفي فؤاد جرادة مراسل تلفزيون فلسطين، ويطالب بضرورة الإسراع في الإفراج عنه.

وأكد التجمع الإعلامي، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن استمرار اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية سواء في الضفة الغربية المحتلة، أو في قطاع غزة، هو استمرار لمحاولات تكميم الأفواه، وانتهاك صارخ للحريات الإعلامية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وكانت الأجهزة الأمنية بغزة اعتقلت الخميس الماضي الزميل جرادة من منزله وصادرت جهازي الحاسوب والجوال الخاصين به.

وطالب التجمع الإعلامي كافة الجهات الحقوقية إلى الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وعدم السماح بتكرار مثل تلك الانتهاكات.

كما وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة وغزة إلى رفع يدها عن الصحفيين، واحترام حرية الرأي والتعبير، وعدم التضييق عليهم، والمساهمة في توفير بيئة إعلامية آمنة لكافة الصحفيين، ليتسنى لهم ممارسة دورهم الوطني والنضالي بما يخدم القضية الفلسطينية.