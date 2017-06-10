التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد ترعى صلحاً عشائرياً في الوسطى

استمرارا لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة ،رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى صلحاً عشائرياً بين عائلتي العطار والنقلة أثر شجار بين العائلتين.

وقد تقدم وفد اللجنة مسؤولها الشيخ ناصر الهنداوي والشيخ سليم حماد وأبو نضال حمد وأبو رمضان طبازه وأبو بشار أبو مدين وأبو إبراهيم الجمل وعدد من المخاتير ورجال الإصلاح في اللجنة.

ألقى الشيخ سليم حماد كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة، وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها، وأكد على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

بدوره عفا وسامح كبير عائلة العطار عن عائلة النقلة وشكر لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح، وأكد على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

ومن جانبه ألقى كبير عائلة النقلة كلمة شكر فيها لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على جهودهم الكبيرة في حل الإشكاليات التي تقع بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشكر عائلة العطار على العفو الكريم.

وبدوره شكر الشيخ سليم حماد العائلتين وأوضح أن العائلتين من أصل طيب متمنيا ان يتم الإصلاح المجتمعي وان تتم المصالحة الفلسطينية بين أبناء الشعب.