تفاصيل الشجار العائلي الذي أودى بثلاثة أرواح في غزة

أعلنت الشرطة في غزة، فجر السبت، أنها تمكنت من اعتقال أحد المتسببين في شجار عائلي نشب مساء الجمعة في حي الزيتون بمدينة غزة، وأسفر عنه مقتل 3 مواطنين بينهم شقيقان.

وأوضحت في بيان، أن الشجار تجدد بسبب خلاف قديم على باب مشترك بين أبناء العم من عائلة عطاونة يقطنون في نفس البناية، حيث تطور الشجار واستخدم فيه السلاح الأبيض، مما أدى إلى مقتل الشقيقين محمد العطاونة (20 عاماً) وأحمد العطاونة (17 عاماً) وإصابة 4 آخرين توفي أحدهم لاحقاً وهو محمود العطاونة (56 عاماً).

وأشارت الشرطة إلى أنها باشرت التحقيق في الحادث واعتقلت أحد المتسببين في القتل، وما زال اثنان آخران من العائلة مُصابَين يتلقيان العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة.

وأكدت أنها تواصل إجراءاتها للوقوف على تفاصيل ملابسات هذا الحادث الأليم، كما دعت أبناء شعبنا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتحكيم لغة العقل في حل خلافاتهم حقناً للدماء.