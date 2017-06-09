السفير القطري يغادر العاصمة الأردنية متوجهاً للدوحة

غادر السفير القطري في العاصمة الأردنية عمان، بندر بن محمد العطية موقعه، اليوم الجمعة، متوجهاً إلى الدوحة، بعد قرار بخفض التمثيل الدبلوماسي مع بلاده.

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة القطرية لـ « الأناضول » خبر مغادرة السفير للعاصمة عمان بعد ظهر اليوم.

من جهته، أشار مصدر حكومي أردني، أن بلاده طلبت من السفير القطري مغادرة البلاد بناء على قرار خفض التمثيل، والمغادرة ضمنية بعد القرار.

وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص قناة « الجزيرة » في المملكة، معربة في الوقت نفسه عن أملها في « تجاوز هذه المرحلة المؤسفة » عبر « حل الأزمة على أرضية صلبة ».