أمريكا تعتقل ناشطين من حزب الله جمعا معلومات حول أهداف « إسرائيلية »

ذكرت وزارة القضاء الأمريكية بأن السلطات الأمريكية اعتقلت عناصر من حزب الله خططوا لاستهداف المحلقين العسكرين « الإسرائيليين » في نيويورك وتم توجيه لوائح اتهام لنشطاء من سكان نيويورك وميتشغن عملوا في منطقتي نيويورك وبنما، وبحثوا عن أهداف وقاموا بجمع معلومات حول الملحقين العسكرين الاسرائيليين في نيويورك وحول السفارة « الاسرائيلية » في بنما.

وجاءت تلك المعلومات من لوائح الاتهام التي قدمت ضد « علي قوراني » 32 عاما من سكان منطقة برونكس في نيويورك ومن لائحة الاتهام ضد « سامر أبو دبق » 37 عاما من سكان ميتشغن.

ووفقا للائحة الاتهام فقد تدرب الاثنين على استخدام قذائف آر بي جي وبنادق بتوجيهات من حزب الله فقد تم إرسال سامر أبو دبق لبنما للبحث عن السفارة « الاسرائيلية » ونقاط الضعف كما عمل الاثنين لجمع معلومات حول قواعد أمريكية وحول ملحقين « إسرائيليين ».