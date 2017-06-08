ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.29%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 529.72 نقطة، مرتفعا 1.51 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر غالب قطاعاته، مع انخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.44%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 1.2 مليون سهم في 212 صفقة، وجرى فيها التداول على أسهم 16 شركة، ارتفع منها سهم 7 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

وارتفع سهم الاتحاد للإعمار والاستثمار، والوطنية لصناعة الكرتون، والمجموعة الأهلية للتأمين، والبنك الإسلامي العربي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار « إيبك »، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الوطني.

واستقر سهم شركات بنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وسند للموارد الإنشائية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.