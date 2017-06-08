المتحدث باسم حفتر في ليبيا يشن هجوماً على كتائب القسام

شن المتحدث باسم قوات حفتر في ليبيا، أحمد المسماري، هجوما على الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، زاعماً أن « قيادة حماس العسكريين هم الذين دربوا العناصر المتطرفة في ليبيا على وسائل التفخيخ والتفجير ».

وادعى المسماري خلال مؤتمر صحفي، أن « لواء خان يونس أيضا قدم مساعدات فنية للإرهابيين على الأراضي الليبية ».

وقال: « شو يدير لواء خان يونس بليبيا وساب تل أبيب وقعد في طرابلس.. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. قطر هي التي وفرت التمويل المالي للعناصر المتطرفة والإرهابية.. ووجدنا الفيديوهات التي تظهر هذه العناصر وهي تكبر على ذبح الليبيين ببنغازي والأسلحة.. بنغازي كانت مسرح لجريمة قطرية كبيرة جدا » وفقاً لقوله.

وأضاف: « الطائرات القطرية كانت تهبط على الأراضي الليبية، وتمد الإرهابيين بالأسلحة المتطورة »، متابعاً قوله: عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس، الملحق العسكري لقطر في دول شمال إفريقيا، ويدعى سالم علي جربوعي، هو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي لهذه المنطقة وليبيا عن طريق تحويل الأموال من البنوك القطرية إلى بنك الإسكان في تطاوين بتونس، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى الإرهابيين« على حد قوله.

يشار أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أعلن أثناء لقائه بحفتر في نيسان/ أبريل الماضي، دعم الإمارات لخليفة حفتر؛ بسبب دوره في »محاربة الإرهاب" على حد وصفه.