قوات حلفاء سوريا : سياسة ضبط النفس لن تطول لو تمادت أميركا

قال قائد غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا، اليوم الأربعاء، أن العدوان الذي قامت به أميركا ، تحت عنوان ما تسميه تحالف ضد الإرهاب ، هو تصرف متهور وخطير ، وخير دليل على كذب أميركا ونفاقها في مواجهة الإرهاب.

جاء ذلك تعليقاً على العدوان السافر الذي شنته طائرات التحالف والقوى التابعة لها على وحدات من قوات الجيش العربي السوري وحلفائه في البادية السورية.

وأكد، أن الجيش السوري وحلفاءه في البادية يقاتلون الإرهابيين أنفسهم الذين تدعي أميركا أنها جاءت لقتالهم ، فكيف تبرر أميركا ضربها لقوات الجيش وحلفاءه ، وهي تقوم باعتداءات

لا تخدم الا الإرهابيين .

وشدد على أن إن أميركا لا تسعى للسلام ومواجهة الإرهاب ، بل تسعى للحفاظ على بؤر ارهابية على أراض سورية لتنفيذ مهام محددة بناء لأوامرها ، علماً أن تلك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش هم أدوات بيد أميركا التي أنشأت تلك المنظومة الإرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني .

وقال قائد غرفة عمليات قوات حلفاء سوريا: إن أميركا تعلم جيداً أن دماء أبناء سوريا والجيش العربي السوري والحلفاء ليست رخيصة ، وأن القدرة على ضرب نقاط التجمع الأميركية في سوريا والمنطقة متوفرة ساعة تشاء الظروف ، بناء للمتوفر من المنظومات الصاروخية والعسكرية المختلفة ،وفي ظل انتشار قوات أميركية بالمنطقة .

واعتبر، أن التزام حلفاء سوريا الصمت ليس دليل على الضعف ولكنه عملية ضبط نفس مورست بناء لتمني الحلفاء إفساحا في المجال لحلول أخرى ، وهذا الصمت وكذلك ضبط النفس لن يطول لو تمادت أميركا وتجاوزت الخطوط الحمراء .