مخطط استيطاني لبناء 67 ألف وحدة في غرب الضفة

نشرت صحيفة « يديعوت أحرونوت » اليوم الأربعاء، تقريرا في ملحقها الاقتصادي حول مخطط استيطاني كبير أعده مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بالاتفاق مع وزير الإسكان يوآب غلانط، تحت ستار السعي لحل ضائقة الاسكان في « غوش دان ».

وقالت الصحيفة ان هذا الحل الذي عرض في الكنيست، أمس، يكمن في خطة بناء مكثف في الضفة الغربية، تشمل حوالي 67 الف وحدة اسكان.

وقد أعد الوزير غلانط هذه الخطة سوية مع مجلس مستوطنات الضفة الغربية، وتم عرضها، أمس، أمام لجنة الداخلية البرلمانية. وتتحدث الخطة عن بناء مكثف في منطقة غرب الضفة، والتي تسميها الخطة « شرق غوش دان ».

واضافت الصحيفة ان « دعوة قيادة المستوطنين للبناء المكثف في الضفة، كرد على ضائقة الاسكان في وسط البلاد ليست مسألة جديدة، لكن الخطة التي عرضت في الكنيست، أعدت بالتعاون مع وزير الاسكان، والذي كان مطلعا على كل تفاصيلها، وقام باعتمادها ».