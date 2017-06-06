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السعودية تكشف عن الأسباب التي دفعتها لقطع العلاقات مع قطر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:55 - 06 يونيو 2017
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في أول تعليق رسمي لها على أزمتها مع قطر نشرت وزارة الخارجية السعودية، مقطع فيديو قصير اشتمل على تصريحات لمسؤولين سعوديين رفيعين حول أسباب التدخل العسكري في اليمن.

وجاء المقطع تحت عنوان « حاربنا الإرهاب والانقلاب في اليمن من أجل اليمنيين بينما كانت السلطات في الدوحة مع إيران وعملائها » حسب البيان.

وأظهر المقطع تصريحا لولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وآخر لوزير الخارجية عادل الجبير، عن دوافع وملابسات لجوء السعودية إلى استخدام القوة العسكرية في اليمن، واختتم بمقطع لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الأمم المتحدة، جاء فيه: نؤكد أن إيران دولة جارة مهمة".

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