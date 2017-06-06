موقع واللا: أنظمة حماية متطورة لمنع سرقة الأسلحة في « إسرائيل »

قررت قيادة جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، اليوم شراء أنظمة حماية متطورة بهدف منع عمليات سرقة الأسلحة من قواعده ومعسكراته.

وحسب تقارير عبرية، فإنه تقرر تخصيص 15 مليون شيكل لشراء أنظمة تشمل كاميرات وأقفال وأسوار وأنظمة للكشف عن أي محاولات لسرقة الأسلحة. مشيرا إلى أنه يجري تحديد مواقع تواجد مخازن الأسلحة داخل القواعد والمعسكرات لمراقبتها والعمل على حمايتها.

وأشار الموقع إلى أن الجيش ينظر بجدية بالغة لتكرار وزيادة عمليات السرقة مؤخرا ، مشيرا إلى أنه تقرر فتح النار تجاه أي شخص يحاول سرقة أي سلاح في حال تم اكتشاف أمره.