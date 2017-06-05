طلبة الثانوية العامة يتقدمون اليوم لامتحان اللغة العربية

يتقدم طلبة الثانوية العامة « التوجيهي »، صباح اليوم الاثنين، لامتحان اللغة العربية الورقة الأولى، في كافة الفروع.

وكان 72015 طالباً وطالبة قد بدأوا في كافة محافظات الوطن أول أمس السبت، أول امتحان وهو التربية الإسلامية وذلك ضمن النظام الجديد « انجاز ».

ويتقدم من قطاع غزة 28814 طالباً وطالبة منهم 20332 فرع العلوم الإنسانية، و6822 الفرع العلمي، و1470 الفرع الشرعي، و190 فروع مهنية متنوعة .

ويبلغ عدد المراقبين في قطاع غزة 4199 مراقب وهناك 2307 مصحح ، وسيكون هناك 153 قاعة امتحان بالإضافة إلى 9 قاعات أخرى ستخصص للمستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما سيكون هناك مركزين للتصحيح واحد في مدينة غزة والأخر بمدينة خانيونس.

ويُشار إلى أن، نظام الامتحان التوجيهي الجديد الذي اطلق عليه « إنجاز » يتيح للطالب فرصة إضافية للتقدم للامتحان، وتحسين معدله في دورتين في نفس العام؛ لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل. وسيقلص عدد جلسات الامتحان وسيزيد التركيز على المباحث المرتبطة بصلب التخصص في احتساب المعدل.

وتنتهي الامتحانات، بالامتحان النظري مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري.