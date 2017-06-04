هل سيبقى غريزمان في صفوف اتلتيكو مدريد؟

أكد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، الأحد، بقاءه في صفوف فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما كان قد ألمح مؤخرا إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تأتي تصريحات غريزمان أيضا بعد أيام من صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أبقت بموجبه عقوبة حرمان النادي الإسباني من التعاقدات حتى يناير 2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال غريزمان الأحد لمحطة « تي إف 1 » التلفزيونية الفرنسية « قررت مع مستشاري الرياضي إريك أولهاتس البقاء. هذا وقت صعب للنادي وسيكون الرحيل الآن تصرفا قذرا ».

وأضاف « ناقشنا الأمر مع المسؤولين في النادي وسننطلق من جديد الموسم المقبل ».

ومنع أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد من ضم أي لاعب في يناير 2016 لفترتي انتقالات (الفترة الشتوية والصيفية في 2017) بسبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين القاصرين.

لكن محكمة التحكيم الرياضي « كاس » خفضت عقوبة ريال إلى فترة واحدة.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن أتلتيكو يريد بيع غريزمان وضم مواطنه ألكسندر لاكازيت من ليون الفرنسي بدلا منه.

وكان النجم الفرنسي الذي اختير أفضل لاعب في كأس أوروبا 2016 التي استضافتها بلاده، ألمح قبل نحو أسبوعين إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، مؤكدا أن احتمال ذلك هو « 6 من 10 ».

انضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم صيف 2014 قادما من ريال سوسييداد. وفي عام 2016، وبعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه ونهائي كأس أوروبا مع منتخب بلاده، حل ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.