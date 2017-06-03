قطر سلمت حماس لائحة أعضاء مطلوب مغادرتهم الدوحة

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة السبت أن « دولة قطر سلمت قيادة حركة حماس لائحة بأسماء أعضاء في الحركة مطلوب مغادرتهم الدوحة ».

وبحسب المصادر لقناة الميادين، فإن « مبعوثاً قطرياً التقى أعضاءً بارزين في الحركة وسلّمهم اللائحة التي ضمّت أسماء أعضاء في الحركة لديهم مهاماً مرتبطة بعمل حماس في الضفة الغربية ».

وأضافت المصادر نفسها أن « المبعوث القطري تمنى على حماس الإستفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدل مسؤولي الخارج »، معرباً عن « أسفه لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ضغوط خارجية »، وفق ما قال.

كذلك أشارت المصادر للميادين أن « اللائحة التي تسلمتها حماس هي أولية وتضم أسماء أعضاء وردت أسماؤهم مؤخراً في تحقيقات مع معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي ».

وكانت حماس قد تلقت من الحكومة القطرية في آذار/ مارس 2016 طلباً بالتخفيف من الظهور الإعلامي غير الضروري، وقال مصدر في حماس « بدأت قطر تقتطع من المعونة المالية إيجارات المكاتب والمنازل التي يشغلها قادة حماس، كان واضحاً أن الأمور تتخذ منحى جديداً ».

وأضاف المصدر آنذاك أن « هناك في الأساس مشكلة في الميزانية المتعلقة بالمكتب السياسي، بالنسبة للقسام ليست هناك مشكلة حقيقية فالإيرانيون على رغم الخلافات لديهم خط مباشر مع القيادة العسكرية والبرامج العسكرية والدعم المالي لم يتوقف أبداً »، وفق المصدر نفسه.​