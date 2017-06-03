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العملات اليوم السبت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 05:22 - 03 يونيو 2017
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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.55 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.01 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.

 

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